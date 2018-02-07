ЦИК опубликовал декларацию о доходах Бабурина за шесть лет

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Общая сумма доходов кандидата на пост президента России от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 11,4 миллиона рублей, говорится в опубликованной на сайте ЦИК декларации о его доходах и имуществе.

Среди основных источников доходов кандидата указаны зарплата и гонорар. ЦИК, ссылаясь на данные ФСН России, обнаружил, что у Бабурина в 2011 году также был доход в размере 77 тысяч рублей, который он не указал в декларации.

У претендента на пост президента России открыты два счета в банках на общую сумму порядка 131 тысячи рублей. При этом у супруги кандидата Татьяны Бабуриной имеется три счета, на которых размещены около 537 тысяч рублей. Помимо указанных кандидатом счетов, ЦИК выявил, что у его супруги имеется не указанный в декларации счет в банке ВТБ на сумму около 13 тысяч рублей.

Из недвижимого имущества на супругу Бабурина зарегистрированы доли в двух квартирах, земельный участок и жилой дом, расположенные в Москве и Московской области, а на самого кандидата — доля в квартире в Москве площадью 182,6 квадратных метра и машиноместо.

Ни Бабурин, ни его супруга не владеют транспортными средствами.