Меладзе и Фоменко стали доверенными лицами Титова на выборах-2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал еще 114 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Бориса Титова, среди которых — певец Валерий Меладзе и шоумен Николай Фоменко, соответствующее постановление принято на заседании ведомства в среду.

"ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Бориса Юрьевича Титова в количестве 114 человек", — говорится в постановлении.

В список доверенных лиц вошли певец Валерий Меладзе, шоумен Николай Фоменко, президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал 150 доверенных лиц Титова.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.