Собчак в США напомнила о пунктах своей предвыборной программы

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во вторник в США напомнила о пунктах своей предвыборной программы, в частности одним из первых шагов в случае победы на выборах она намерена освободить всех политзаключенных в России, а затем реформировать судебную систему и начать переход к парламентской республике.

"Первым шагом будет освобождение всех политзаключенных, которые есть в России", — сказала она на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне. По ее словам, "эти люди должны быть на свободе".

Также Собчак подчеркнула необходимость проведения "всесторонней реформы судебной системы".

Третьим пунктом, на который Собчак намерена обратить внимание в случае победы на выборах, она назвала "подготовку к следующим выборам в Госдуму". По ее словам, "Дума должна быть свободной, и это будет означать переход к парламентской республике".

"Мы должны начать процесс в данном направлении", — сказала она.