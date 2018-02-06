Выборы 2018

Собчак заявила в США, что "просто отдать Крым не получится"

21:4506.02.2018
Новости
(обновлено: 22:47 06.02.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКсения Собчак. Архвиное фотоКсения Собчак. Архвиное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Кандидат в президенты Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в Америку, затронула вопросы Крыма, "кремлевского списка", экономики и "вмешательства" России в американские выборы.

Телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

О будущем Крыма

Собчак признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

О "кремлевском докладе" и санкциях

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Тайная часть "кремлевского доклада"

Собчак также назвала "кремлёвский доклад" минфина США "прекрасным стартом".

"Я разделяю ваше беспокойство по поводу происходящего в России", — сказала она, говоря об этом документе. При этом ранее Собчак говорила, что список не совсем справедливый. Однако в ходе своего выступления в США, кроме как комплементарных характеристик в отношении доклада публика в институте больше ничего не услышала.

"Кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Минфин опубликовал часть документа в ночь на прошлой неделе.

В список попало почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем.

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
США подготовят новые санкции на основе "кремлевского доклада"

Владимир Путин назвал документ "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. При этом глава государства отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.

Собчак также отметила, что антироссийские санкции Запада не приведут к коллапсу российской экономики. "Стагнация — ещё не коллапс. Экономика России сильнее, это уже не советская экономика. Да, конечно, пострадают некоторые богатые люди. Но обычные люди продолжат жить. Кроме того, они помнят 90-е, когда было ещё хуже", — сказала она.

О "вмешательстве" в выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы в других странах

Комментируя вопрос о возможном "вмешательстве" России в выборы в США Собчак пошутила, что лично она в них не вмешивалась. "Хотя из того, что я вижу, (выбор президентом США Дональда Трампа — Прим. ред.) — это результат сил за и против Трампа", — сказала она.

После неожиданной победы Трампа на выборах в конгрессе началось несколько независимых расследований по поводу возможного "влияния" России на итоги голосования. При этом никаких конкретных доказательств этого нет. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их голословными и абсурдными.

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