Впервые все сдавшие подписи кандидаты в президенты успешно прошли проверку

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Впервые все кандидаты в президенты РФ, сдавшие в ЦИК подписи, успешно прошли проверку, такого раньше не было, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Такой ситуации никогда не было, это беспрецедентно: все те претенденты, которые дошли до Центральной избирательной комиссии с подписями, впервые все прошли проверку с положительным результатом, никто не был отбракован, отвергнут или число недействительных подписей было бы больше 5% и они не были допущены", — сказала Памфилова журналистам после заседания во вторник.