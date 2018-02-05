ЦИК приветствует наблюдательный штаб от проекта "Объединенные демократы"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Центризбирком РФ приветствует появление в Москве штаба наблюдения за выборами от проекта "Объединенные демократы", сообщается на сайте ЦИК.

Еще 1 февраля член ЦИК РФ Александр Кинёв принял участие в открытии штаба по наблюдению за выборами президента РФ, действующего в рамках проекта "Объединенные демократы". Целью штаба независимого наблюдения является набор, обучение и направление наблюдателей на избирательные участки Москвы, планируется обучить около 7 тысяч человек.

"ЦИК России приветствует появление в Москве большого и авторитетного наблюдательного сообщества. Наша цель заключается в том, чтобы выборы прошли прозрачно, и у избирателей было максимальное доверие к процедуре", — приводятся на сайте слова Кинева.

Он также отметил общую заинтересованность сторон в проведении честных выборов и подтвердил готовность ЦИК России оказывать наблюдателям методическую поддержку.