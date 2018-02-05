ЦИК зарегистрирует четырех оставшихся кандидатов в президенты 6-7 февраля

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком в понедельник сообщил, что завершил проверку подписных листов 3 из 6 выдвинувшихся в президенты России, обязанных по законодательству собирать подписи. Процент представленных ими подписей, признанных недействительными, не превышает допустимую норму, все они могут рассчитывать на регистрацию кандидатами.

Решение о регистрации самовыдвиженца Владимира Путина, чьи подписи были проверены еще на прошлой неделе, ЦИК примет уже во вторник, еще по трем выдвиженцам — Григорию Явлинскому (кандидат от партии "Яблоко"), Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз") и Борису Титову (Партия роста) — на заседании в среду.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На данный момент уже зарегистрированы два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. По всем остальным кандидатам ЦИК должен решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.

Самовыдвиженец

В понедельник, еще до того, как начали поступать сообщения из российского Центризбиркома, в штабе Владимира Путина со ссылкой на протокол ЦИК сообщили РИА Новости, что документы, представленные Путиным, подтверждают его право быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.

"Сказано в этом протоколе следующее: оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" не усматривается", — сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

В соответствующем подпункте закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление 5 и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".

Среди подписей в поддержку Путина, сообщили в Центризбиркоме в прошлую пятницу, недействительных выявлено лишь 0,39%. Зампред комиссии Николай Булаев назвал этот показатель "рекордно низким". В понедельник в ЦИК уточнили, что вопрос о регистрации Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах будет рассмотрен на заседании во вторник.

Кандидаты от партий

Согласно озвученным в понедельник результатам проверки подписных листов Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, меньше всего подписей, несоответствующих требованиям закона, выявлено у Явлинского — 1,07%. Недействительными признаны также 3,18% подписей за Бабурина и 4,35% подписей за Титова.

Поскольку предельно допустимый процент брака — 5%, то это не препятствует регистрации троих выдвиженцев кандидатами на пост президента. Соответствующий вопрос по предложению рабочей группы Центризбирком рассмотрит на заседании в среду.

По итогам заседания комиссии в понедельник Булаев сообщил журналистам, что ЦИК отмечает высокое качество подписных листов и подписей в поддержку кандидатов в президенты РФ в ходе нынешних выборов. По его словам, это позволяет говорить о том, что претенденты на пост главы государства провели большую работу.

Что касается еще двух кандидатов, сдавших подписи, а именно Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), то, как сообщил ранее Булаев, сейчас комиссия завершает проверку их подписных листов, решение о регистрации обоих будет рассмотрено в четверг.

Среди нерешенных вопросов остаются зарубежные счета кандидата от КПРФ Грудинина. Несмотря на его заявления о передаче в ЦИК сведений о закрытии счетов, в самой комиссии говорят, что пока ничего не получали. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко объяснил это тем, что документы о закрытии счетов были предоставлены в налоговую инспекцию в прошлую пятницу, сейчас юристы партии готовят доверенность для передачи документов в ЦИК.