Выборы 2018

ЦИК зарегистрирует четырех оставшихся кандидатов в президенты 6-7 февраля

14:3905.02.2018
Новости
(обновлено: 15:55 05.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский Центризбирком в понедельник сообщил, что завершил проверку подписных листов 3 из 6 выдвинувшихся в президенты России, обязанных по законодательству собирать подписи. Процент представленных ими подписей, признанных недействительными, не превышает допустимую норму, все они могут рассчитывать на регистрацию кандидатами.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Решение о регистрации самовыдвиженца Владимира Путина, чьи подписи были проверены еще на прошлой неделе, ЦИК примет уже во вторник, еще по трем выдвиженцам — Григорию Явлинскому (кандидат от партии "Яблоко"), Сергею Бабурину (партия "Российский общенародный союз") и Борису Титову (Партия роста) — на заседании в среду.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На данный момент уже зарегистрированы два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. По всем остальным кандидатам ЦИК должен решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.

Самовыдвиженец

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты рассмотрят во вторник

В понедельник, еще до того, как начали поступать сообщения из российского Центризбиркома, в штабе Владимира Путина со ссылкой на протокол ЦИК сообщили РИА Новости, что документы, представленные Путиным, подтверждают его право быть зарегистрированным кандидатом в президенты России.

"Сказано в этом протоколе следующее: оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах президента Российской Федерации" не усматривается", — сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

В соответствующем подпункте закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление 5 и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".

Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Штаб Явлинского доволен результатами проверки подписей

Среди подписей в поддержку Путина, сообщили в Центризбиркоме в прошлую пятницу, недействительных выявлено лишь 0,39%. Зампред комиссии Николай Булаев назвал этот показатель "рекордно низким". В понедельник в ЦИК уточнили, что вопрос о регистрации Путина кандидатом на предстоящих президентских выборах будет рассмотрен на заседании во вторник.

Кандидаты от партий

Согласно озвученным в понедельник результатам проверки подписных листов Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, меньше всего подписей, несоответствующих требованиям закона, выявлено у Явлинского — 1,07%. Недействительными признаны также 3,18% подписей за Бабурина и 4,35% подписей за Титова.

Поскольку предельно допустимый процент брака — 5%, то это не препятствует регистрации троих выдвиженцев кандидатами на пост президента. Соответствующий вопрос по предложению рабочей группы Центризбирком рассмотрит на заседании в среду.

Регистрация Павла Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ. 12 января 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В КПРФ объяснили, почему ЦИК не получил данные о закрытии счетов Грудинина

По итогам заседания комиссии в понедельник Булаев сообщил журналистам, что ЦИК отмечает высокое качество подписных листов и подписей в поддержку кандидатов в президенты РФ в ходе нынешних выборов. По его словам, это позволяет говорить о том, что претенденты на пост главы государства провели большую работу.

Что касается еще двух кандидатов, сдавших подписи, а именно Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), то, как сообщил ранее Булаев, сейчас комиссия завершает проверку их подписных листов, решение о регистрации обоих будет рассмотрено в четверг.

Среди нерешенных вопросов остаются зарубежные счета кандидата от КПРФ Грудинина. Несмотря на его заявления о передаче в ЦИК сведений о закрытии счетов, в самой комиссии говорят, что пока ничего не получали. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко объяснил это тем, что документы о закрытии счетов были предоставлены в налоговую инспекцию в прошлую пятницу, сейчас юристы партии готовят доверенность для передачи документов в ЦИК.

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