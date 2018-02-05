Грудинин прокомментировал информацию о покупке дома в Испании

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал информацию о якобы приобретенном доме в Испании за 800 тысяч евро.

В пятницу телеканал РЕН ТВ сообщил, что у семьи Грудинина есть дом в Испании. По сведениям телеканала, недвижимость купили осенью прошлого года. Однако кому именно из членов семьи принадлежит это имущество, РЕН ТВ не указывает. Позже руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил РИА Новости, что у Грудинина, его жены или несовершеннолетних детей нет дома в Испании.

"У каждого кандидата в президенты есть дети. Некоторые выходят замуж в Голландии, некоторые женятся в других (странах. — Прим. ред.). У каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, я буду командовать детям, что делать? На ком жениться?" — пояснил Грудинин.

Он добавил, что не имеет отношения ни к бизнесу, ни к собственности детей.

Иностранные счета

Также в пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. В ответ кандидат от КПРФ заявил, что "со счетами никаких проблем вообще нет".