Грудинин прокомментировал информацию о покупке дома в Испании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал информацию о якобы приобретенном доме в Испании за 800 тысяч евро.
В пятницу телеканал РЕН ТВ сообщил, что у семьи Грудинина есть дом в Испании. По сведениям телеканала, недвижимость купили осенью прошлого года. Однако кому именно из членов семьи принадлежит это имущество, РЕН ТВ не указывает. Позже руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко заявил РИА Новости, что у Грудинина, его жены или несовершеннолетних детей нет дома в Испании.
"У каждого кандидата в президенты есть дети. Некоторые выходят замуж в Голландии, некоторые женятся в других (странах. — Прим. ред.). У каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, я буду командовать детям, что делать? На ком жениться?" — пояснил Грудинин.
Он добавил, что не имеет отношения ни к бизнесу, ни к собственности детей.
Иностранные счета
Также в пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. В ответ кандидат от КПРФ заявил, что "со счетами никаких проблем вообще нет".
Позже Булаев предположил, что скоро Грудинин принесет в комиссию документы о закрытии счетов за рубежом; в КПРФ подтвердили эту информацию.
Зампредседателя ЦИК говорил, что при обнаружении иностранных счетов Комиссия инициирует отмену регистрации кандидата через суд.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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