Грудинин заявил, что предоставил в ЦИК данные о закрытии счетов за рубежом

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин заявил, что уже предоставил в ЦИК все сведения о закрытии иностранных счетов.

"В налоговой декларации и в налоговой системе все счёта закрыты", — заявил Грудинин во время поездки в Ростов-на-Дону.

Он уточнил, что предоставил все сведения 2 февраля.

В пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. В ответ кандидат от КПРФ заявил, что "со счетами никаких проблем вообще" нет.

Позже Булаев предположил, что в ближайшие дни Грудинин представит в ЦИК документы, подтверждающие закрытие счетов в иностранных банках, а руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Грудинин по запросу ЦИК РФ в ближайшее время представит справки о том, что все его иностранные счета закрыты.

Ранее Булаев говорил, что ЦИК России инициирует отмену регистрации кандидата в президенты в судебном порядке, если обнаруживаются иностранные финансовые активы, которые по закону претенденту на должность президента иметь запрещено.