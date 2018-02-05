Грудинин заявил, что предоставил в ЦИК данные о закрытии счетов за рубежом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин заявил, что уже предоставил в ЦИК все сведения о закрытии иностранных счетов.
"В налоговой декларации и в налоговой системе все счёта закрыты", — заявил Грудинин во время поездки в Ростов-на-Дону.
Он уточнил, что предоставил все сведения 2 февраля.
В пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии. В ответ кандидат от КПРФ заявил, что "со счетами никаких проблем вообще" нет.
Позже Булаев предположил, что в ближайшие дни Грудинин представит в ЦИК документы, подтверждающие закрытие счетов в иностранных банках, а руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что Грудинин по запросу ЦИК РФ в ближайшее время представит справки о том, что все его иностранные счета закрыты.
Ранее Булаев говорил, что ЦИК России инициирует отмену регистрации кандидата в президенты в судебном порядке, если обнаруживаются иностранные финансовые активы, которые по закону претенденту на должность президента иметь запрещено.
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