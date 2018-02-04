ЦИК передал доверенному лицу Путина протокол об итогах проверки подписей

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Протокол об итогах проверки подписей, собранных в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина, передан его доверенному лицу, вопрос о регистрации кандидата на предстоящих выборах президента РФ Центризбирком рассмотрит не ранее вторника, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В пятницу, 2 февраля, состоялось заседание рабочей группы ЦИК по приему документов, на котором были рассмотрены итоги проверки подписей, собранных в поддержку Путина. По его итогам Булаев сообщил журналистам, что было выявлено лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, то есть 0,39% от общего объема отобранных для проверки подписей (60 тысяч); это рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями. Замглавы ЦИК уточнил, что 4 февраля протокол об итогах проверки планируют передать уполномоченному лицу кандидата, а вопрос о регистрации рассмотрят в течение 3 дней после этого.

"Протокол сегодня передан доверенному лицу", — сообщил Булаев в воскресенье.

Он уточнил, что заседание ЦИК, на котором будет рассмотрен этот вопрос, не может быть назначено на понедельник.

"После вручения протокола должно пройти двое суток, то есть не ранее вторника", — пояснил замглавы ведомства в ответ на вопрос, когда ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Путина на предстоящих выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.