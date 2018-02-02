Грудинин о наличии загрансчетов: со счетами никаких проблем вообще

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин, отвечая на вопрос журналистов о наличии у него заграничных счетов, заявил, что со счетами никаких проблем вообще.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что "есть непонимание" в том, что Грудинин, возможно, не до конца закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии.

"Со счетами никаких проблем вообще", — сказал Грудинин.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост — идущий как самовыдвиженец действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.