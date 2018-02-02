Выборы 2018

Песков извинился перед ЦИК за агитацию в поддержку Путина

14:2202.02.2018
Новости
(обновлено: 14:26 02.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фотоДмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принял к сведению замечания председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой за высказывание с признаками агитации за одного из кандидатов. Он пообещал впредь быть внимательным в своих комментариях.

Подготовка к выборам президента России. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Он также принес извинения за заявления, которые могли трактоваться как агитационные.

"Разовое предупреждение"

Ранее Памфилова сделала замечание Пескову за высказывание с признаками агитации в пользу одного из кандидатов на пост главы государства. Подобное заявление он допустил 29 января.

Вероятно, речь идет о словах пресс-секретаря про Владимира Путина, когда он назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".

Она напомнила, что по закону чиновникам во время избирательной кампании нельзя использовать свое должностное положение для предвыборной агитации.
Памфилова также добавила, что за разовое замечание последствий не будет.

По её словам, Песков отвечал на вопрос одного из информационных агентств об одном из политиков. "Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента", — пояснила глава ЦИК.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Она также отметила, что подобные высказывания недопустимы.

Кроме того, глава ЦИК попросила СМИ учитывать предусмотренные законом ограничения в распространении информации, носящей подобный характер.

Предупреждение Грудинину

Неделю назад Комиссия вынесла предупреждение КПРФ из-за распространения бюллетеня "Правда", признанного незаконной агитацией за кандидата Павла Грудинина.

ЦИК согласился с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень КПРФ материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.

Центризбирком также согласился с выводом о незаконности этих материалов.

Отмечалось, что поводом к обсуждению вопроса послужили несколько жалоб от других претендентов на президентский пост. Жалобы в ЦИК направили кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, а также "Коммунисты России", выдвинувшие на выборах-2018 Максима Сурайкина.

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил протест от лица партии и национально-патриотических левых сил.

Тогда Памфилова заявила, что еще до изъятия тиража информационного бюллетеня КПРФ лично рекомендовала Зюганову устранить нарушения.

Выборы-2018

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрировали только двоих кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку, и эта процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов в президенты: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Сергей Бабурин, который баллотируется от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", Максим Сурайкина от "Коммунистов России", для регистрации собирали подписи в свою поддержку и вместе с пакетом документов сдали на проверку в ЦИК.

К десятому февраля Центризбирком должен зарегистрировать или отказать в этом кандидатам.

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