Социологи выяснили отношение россиян к кандидатам в президенты

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Наиболее позитивное отношение у большинства россиян из всех кандидатов в президенты РФ вызывает самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, на втором месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, на третьем — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", указывающие также, что больше всего отрицательных откликов собрала кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак.

Социологи выяснили, что Путин вызывает положительное отношение у 75% россиян, значительно меньше — Жириновский (13%) и Грудинин (10%). По 2% набрали кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский и Ксения Собчак. Борис Титов от Партии роста набрал 1%, еще 10% опрошенных заявили, что ни к кому положительно не относятся, 6% затруднились дать ответ.

Наибольшее количество негативных откликов — у Ксении Собчак: 59% участников опроса сказали, что "в целом" относятся к ней отрицательно. Жириновского и Явлинского в равной степени не жалуют 16% россиян, Путина и Титова — по 6% опрошенных. Грудинин не нравится 8% респондентов. Затруднились с ответом 6%, а чуть менее четверти заявили, что ни один кандидат не вызывает у них негативного отношения.

Согласно данным ФОМ, 81% россиян оценивает работу Путина на посту президента как "хорошую", иного мнения придерживаются 12%, еще 8% респондентов затруднились дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 27-28 января среди 3 тысяч респондентов в 73 субъектах РФ.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока зарегистрированы только два кандидата — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и беспартийный выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Поскольку оба они выдвигались от парламентских партий, для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку, и процедура прошла для них достаточно легко.

Остальные шесть претендентов на президентский пост- идущий как самовыдвиженец президент Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России" — для регистрации собирали подписи, которые сдали на проверку в ЦИК. Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.