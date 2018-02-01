В ЦИК назвали сообщения о давлении на Агурбаш спекуляцией

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова выразила сожаление, что кандидат от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш в итоге не принесла необходимые для регистрации подписи избирателей, и заявила, что слова о давлении на кандидата были спекуляцией — собирать подписи ей никто не мешал.
В начале этой недели центральный совет партии "Альянс зеленых" проголосовал за снятие с выборов кандидатуры Агурбаш. Вначале она заявила, что не намерена "сливаться" и до 31 января планирует собрать нужное количество подписей. Однако затем руководитель предвыборного штаба кандидата от "Альянса зеленых" Юрий Урсов заявил, что Агурбаш не будет сдавать в Центризбирком подписи в поддержку своей кандидатуры.
Глава ЦИК посоветовала кандидатам тщательнее подходить к выбору партии, от которой они баллотируются.
"У нас партия "Альянс зеленых" — вспомните, сколько было скандалов. Надо более щепетильно подходить к выбору партии… На чем они устроили скандал и истерику: элементарная проверка, то, что мы обязаны делать. Когда нам сдают документы, мы в 12 ведомств по 14 аспектам направляем запросы", — сказала Памфилова журналистам в четверг.
Ранее Агурбаш заявляла об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она сообщила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и подчеркнула отсутствие у нее второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана.
Памфилова напомнила, что по проведению съездов девяти партий, выдвинувших кандидатов в президенты РФ, у Центризбиркома "были серьёзные сомнения, исходя из документов". Для проверки и выяснения всех обстоятельств ЦИК направил запросы в Минюст и прокуратуру.
"Никто из этих девяти партий, которые проверяли, скандал не устраивал, кроме этой партии. По поводу гражданства (якобы имеющегося у Агурбаш гражданства Казахстана) в данном случае мы оставили вопрос открытым — раз мы ей разрешили собирать подписи, ей ничто не мешало собирать подписи", — добавила глава ЦИК.
Она уточнила, что если бы у ведомства на тот момент были какие-то сомнения или основания для отказа, то Агурбаш просто не дали бы разрешение на открытие избирательного счета.
"У неё были все законные основания так же, как у всех остальных, собирать подписи и не спекулировать элементарной проверкой. При чем тут какие-то проверки в региональных отделениях и ее сбор подписей? Остальные же собирали. Это чистой воды спекуляция. Хотя мне очень жаль, мы ждали, что она принесёт эти подписи", — отметила Памфилова, подчеркнув, что вопрос о наличии второго гражданства в данном случае не ставили, на этом этапе он был не актуален.
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