МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Оглашение во время избирательной кампании послания федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил о намерении баллотироваться на следующий срок, не нарушит закон, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Закон это не нарушает. Это в рамках нашего законодательства. Эту ситуацию многие эксперты обсуждают, когда действующий глава государства находится у власти и в то же время участвует в кампании, может уходить в отпуск, может не уходить в отпуск. Это проблема всех государств",- сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, не нарушит ли закон послание Путина парламенту во время избирательной кампании.
Глава ЦИК привела пример из американской действительности.
"Я все время привожу этот пример, когда Обама, будучи президентом Штатов, летал на государственном самолете и возил на государственном самолете кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и говорил, какой нехороший кандидат от другой партии. Это просто очевидное злоупотребление… Представляете, у нас бы это было… У нас бы просто смешали с грязью… А там ничего, никто не возмущался", — рассказала Памфилова, подчеркнув ещё раз, что послание Путина "в рамках закона".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, действующий глава государства идет на них как самовыдвиженец.
Послание федеральному собранию состоится до выборов президента, дата будет озвучена заблаговременно, заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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