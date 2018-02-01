Памфилова оценила промо-ролики ТНТ о выборах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Телеканал ТНТ подключился к информированию о выборах президента России в серии промо-роликов, некоторые из которых уже вышли в эфир, звезды телеканала призывают прийти на участки — отдать свой голос и проявить гражданскую позицию.

Не так давно на ТНТ появилась новая серия традиционных для этого канала роликов-перебивок между телепрограммами. Несколько роликов из этой серии продемонстрировали на брифинге в зале заседаний ЦИК в четверг.

"ТНТ в своем стиле, молодцы", — похвалила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ролики направлены на разные возрастные аудитории. В этих небольших видео звезды ТНТ, например, участники шоу "Стендап" Руслан Белый и Иван Абрамов, обыгрывая различные, связанные с электоральным процессом метафоры и сравнения, призывают прийти на выборы президента 18 марта. Например, участники роликов советуют попробовать новую — гражданскую — позицию или выбрать того, под чей голос следующие шесть лет празднующие Новый год будут открывать шампанское. Еще в одном ролике одна из звезд ТНТ Ольга Картункова поясняет, что говорит тихо — бережет голос — чтобы отдать его 18 марта.

В минувшем году по заказу Центризбиркома была разработана визуальная концепция информирования избирателей о предстоящих в марте президентских выборах. Памфилова уточняла, что при распространении информации о выборах ЦИК предполагает использовать "все доступные каналы, начиная с традиционных СМИ, наружной рекламы, заканчивая новыми медиа". На организацию этой работы заложено в целом порядка 770 миллионов рублей, основная часть средств предназначена для регионов.

Концепция реализуется во всех регионах с момента старта избирательной кампании. Памфилова также сообщала, что для информирования о предстоящих выборах Центризбиркому суммарно будет выделено около 22 часов эфира на федеральных телеканалах и 14 часов радиоэфира. Концепция предусматривает подготовку нескольких десятков различных роликов, некоторые уже появились в эфире ТВ.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.