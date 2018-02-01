В ЦИК сдали более 800 тысяч подписей за последние три дня

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 800 тысяч подписей в поддержку шести кандидатов в президенты России Центризбирком получил за минувшие три дня, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Она напомнила, что двое кандидатов от парламентских партий — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ — уже официально зарегистрированы на предстоящих выборах. В среду, 31 января ЦИК России завершил приём документов для регистрации от других кандидатов. В целом сбор подписей избирателей в свою поддержку вели 16 кандидатов. В итоге документы для регистрации, в том числе подписи избирателей в свою поддержку, в ЦИК представили шесть кандидатов: пять кандидатов, которые баллотируются от партий, и один самовыдвиженец.
"Таким образом, более 800 тысяч подписей были сданы в ЦИК за последние три дня", — сказала Памфилова на брифинге в четверг.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам — не менее 300 тысяч.
Глава ЦИК уточнила, что кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин подал 104 902 подписи, которые были собраны в 46 регионах страны. В поддержку самовыдвиженца Владимира Путина были представлены 314 837 подписей от всех регионов страны. Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива" привезла в Центризбирком 104 929 подписей из 56 регионов РФ. Кандидат, выдвинутый партией "Коммунисты России", Максим Сурайкин сдал 104 918 подписей, собранных в 64 регионах. Кандидат Партии роста Борис Титов представил ровно 105 тысяч подписей из 55 регионов, а кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский — также ровно 105 тысяч подписей от 81 региона.
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