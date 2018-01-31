Осталось восемь: ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Центризбирком России завершил прием подписей от кандидатов на выборы-2018, подписные листы на проверку в ЦИК сдали шесть претендентов в президенты. Такое же число кандидатов выбыло из избирательно гонки в последний "приемный день".

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по итогам приема подписных листов у кандидатов стало понятно, что в бюллетень для голосования войдет не более восьми фамилий. Однако и этот список может сократиться после проверки подписей всех кандидатов, которая завершится не позднее 10 февраля.

С начала недели подписи сдали в общей сложности шесть кандидатов: первыми в понедельник были поданы подписные листы с автографами в поддержку Владимира Путина, который идет на предстоявшие выборы как самовыдвиженец. Вторник в ЦИК отметился коробками с подписными листами троих кандидатов: необходимые для регистрации документы представили кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, Борис Титов, выдвинутый Партией роста, и Сергей Бабурин, который баллотируется от "Российского общенародного союза".

В последний день приема подписей в Центризбиркоме ожидали восьмерых кандидатов, а пришли шестеро, причем только двое представили нужное число подписей в свою поддержку.

Владимир Жириновский и Павел Грудинин выдвигаются от парламентских партий (ЛДПР и КПРФ соответственно), поэтому для регистрации им не надо было собирать подписи. Таким образом, число кандидатов на данном этапе составляет восемь человек.

Двое из восьми

Без каких-либо проблем и заминок прошла процедура приема подписей в поддержку Ксении Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива". Беспроблемным с этой точки зрения оказался и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Им, как кандидатам от непарламентских партий, для регистрации на выборах-2018 нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей. Оба сдали в ЦИК "с запасом" — порядка 105 тысяч подписей каждый. Впрочем, по словам Сурайкина, в его поддержку было собрано вдвое больше — около 230 тысяч. Но закон требует сдать определенное количество, отметил кандидат, поэтому в штабе "отобрали лучшие, хотя могли сдать гораздо больше".

Штаб "кандидата против всех" привез подписные листы в 24 прозрачных коробках, снабженных отличительными розовыми наклейками с надписью "Собчак 2018". Сама кандидат рассказала, что подписи до этого прошли широкую проверку в штабе — причем даже в присутствии наблюдателей из избирательных штабов конкурентов на выборах. Столь тщательная проверка понадобилась для того, чтобы у Центризбиркома не возникло претензий к подписям, чтобы их приняли и "ЦИК не мог сказать, как было не раз до этого, что подписи ненастоящие", пояснила Собчак.

Кандидат от "Коммунистов России" пришел в ЦИК в хорошем настроении с большими коробками, на которых красовались красные наклейки с гербом СССР и надпись "Подписи граждан за товарища Максима Сурайкина".

Выбыли из гонки

Несколько кандидатов в последний день сдачи подписей заявили об отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании. Первым о снятии своей кандидатуры с выборов заявил психолог, выдвинувшийся на выборы от Партии социальной защиты, Михаил Козлов.

Свой выход из кампании Козлов, работавший в известных телепроектах, в том числе "Дом-2", превратил в небольшое шоу. Он привез в Центризбирком пять коробок, упакованных в яркую праздничную бумагу, украшенную красными лентами. На вопрос журналистов, что находится в этих коробках, психолог ответил: "То, что надо".

Интрига разрешилась через несколько минут, когда Козлов в присутствии членов ЦИК вскрыл коробки и показал пачки с чистыми листами бумаги, заявив, что снимается с выборов. Он пояснил, что "немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые".

Еще одним "отказником" стал претендент в президенты от Партии социальных реформ Станислав Полищук, который принял такое решение в пользу другого кандидата — действующего главы государства Владимира Путина. Полищук сообщил, что планирует предложить Путину использовать его предвыборную программу-построение социально ориентированного государства на 20-30 лет вперед.

Претендент от Народной партии России Ирина Волынец приехала в Центризбирком, чтобы написать заявление о снятии своей кандидатуры с выборов также в поддержку Путина.

Об отказе от участия в кампании заявил и самовыдвиженец, заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, который не смог собрать положенные по закону 300 тысяч подписей.

Подписи в ЦИК принесла кандидат от партии "Российский объединенный трудовой фронт" Наталья Лисицына, однако она не набрала нужного количества, предоставив чуть более 90 тысяч. В связи с этим она выбывает из избирательной кампании.

До последнего в ЦИК России ждали выдвиженца на выборы от "Альянса зеленых" Эльвиру Агурбаш, которая ранее приостанавливала сбор подписей, но обещала их добрать и "бороться", а не поддаваться на давление из-за вопросов о возможном втором гражданстве. Однако она так и не посетила ЦИК с заветными коробками с подписными листами.

Под лупой экспертов

Проверку подписей в поддержку кандидатов ЦИК будет проводить самым тщательным образом: для этих целей ведомство закупило специальную технику и привлекло экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.

Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал журналистам, что комиссия провела обучение с сотрудниками, которые будут проверять подписные листы, проверила все технические системы, и "на 100% готова проверять подписи кандидатов". Всего в проверке подписей будет задействовано около 100 человек.

Проверка осуществляется при помощи генератора случайных чисел, который выбирает из представленного количество 60 тысяч подписей. В случае необходимости также случайным методом проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

В помещении, где будет проходить проверка подписных листов, могут находиться уполномоченный представитель партии или сам кандидат. По словам Шевченко, вся процедура проходит гласно, комнаты, которые отведены для проверки, будут опечатываться по окончании рабочего дня в присутствии уполномоченных представителей и также распечатываться с началом следующего рабочего дня, если они захотят присутствовать.