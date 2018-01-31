Кандидат в президенты Агурбаш не будет сдавать подписи в ЦИК

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Претендент на участие в выборах президента РФ от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш не будет сдавать в Центризбирком подписи в поддержку своей кандидатуры, сообщил РИА Новости руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов.

"Нет, не будем", — сказал Урсов, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Агурбаш сообщила РИА Новости, что намерена передать подписи в ЦИК 31 января, добавив, что нужное количество подписей еще не собрано. В среду в 18.00 мск ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства.

Ранее центральный совет партии "Альянс зеленых" проголосовал за снятие кандидатуры Агурбаш. В ответ она заявила, что не намерена "сливаться" и до 31 января планирует собрать нужное количество подписей.

Агурбаш также заявляла об оказываемом на партию давлении из-за претензий о якобы наличии у нее гражданства Казахстана. Она сообщила, что из-за этого приостановила сбор подписей, и подчеркнула отсутствие у нее второго гражданства. Как утверждает Агурбаш, она 12 января предоставила в ЦИК соответствующую справку от посольства Казахстана. Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.