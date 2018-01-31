Грудинин высоко оценил свои шансы на победу на выборах президента

УФА, 31 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин оценивает свои шансы в победе на выборах как высокие.

"Свои шансы оцениваю как очень высокие. Мы сегодня ходили возложить цветы памятнику Салавата Юлаева, и я увидел, что меня люди поддерживают, пытаются сфотографироваться со мной. Я был в Уфе в 2004 году, и видел как тогда относится народ ко мне, сегодня уже по-другому. Наше дело правое, мы победим", — заявил журналистам Грудинин в Уфе во время визита в республику Башкортостан.

Он отметил, что если одержит победу на выборах, то в приоритете его работы будет стоять борьба с коррупцией и работа с законодательством.

"Главная наша задача — это борьба с коррупцией. Надо показывать пример с себя, чтобы видели, как мы работаем, что выделяемые из бюджета средства доходили до конечного пункта в полном объеме. Президент страны должен работать с Госдумой, улучшать законодательство, создать правительство, которое работает с регионами. И, конечно, нужны справедливые суды, справедливое распределение денег, регионы должны получать больше, чем сегодня", — сказал кандидат в президенты РФ.