МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат от Народной партии России, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец объявила, что не будет участвовать в выборах президента и снимает свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

"Я приняла решение — с этого дня я прекращаю свое баллотирование и не просто отказываюсь от него, а делаю это в пользу действующего президента, который в своей как предвыборной кампании, так и — я уверена — в будущей работе на новом сроке президента <…> в фокус своего внимания наконец-то поставил семью с детьми и материальную поддержку семей с детьми", — сказала Волынец журналистам.

Она отметила, что предложенный Путиным пакет социальных мер для поддержки семей с детьми во многом созвучен с ее предвыборной программой. При этом Волынец считает необходимым создать новую государственную структуру, которая будет заниматься вопросами семьи. "Мы видим, что это федеральное агентство по делам семьи и детей", — пояснила она.

Волынец также поблагодарила своих соратников, которые помогли собирать подписи, и рассказала, что всего удалось собрать 105 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

Сегодня стало известно и о других кандидатах, отказавшихся участвовать в предвыборной гонке. Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов заявил, что собрал нужное число подписей, однако "отдает себе отчет", что ему не хватает "узнаваемости" у населения. Кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук снял кандидатуру в пользу Владимира Путина. А психолог Михаил Козлов, выдвиженец от Партии социальной защиты, привез в ЦИК вместо подписей чистые листы бумаги и заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Сегодня в 18:00 ЦИК завершит прием документов для регистрации и подписей от претендентов.