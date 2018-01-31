Кандидат от Партии социальных реформ снимает свою кандидатуру с выборов

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от Партии социальных реформ Станислав Полищук заявил, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов-2018 в пользу действующего главы государства Владимира Путина, хотя сам и собрал необходимые для своей регистрации 100 тысяч подписей.
Это заявление Полищук сделал журналистам в среду в ЦИК России, где его ожидали для сдачи подписных листов.
"Подписи мы собрали — свыше 100 тысяч. Ту задачу, которую мы перед собой ставили — привлечь внимание к партии, к нашим идеям, мы в полной мере выполнили… Мы приняли консолидированное решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться ни на своих личных амбициях, а прежде всего, учесть интересы государства. Поэтому я хотел бы снять свою кандидатуру в поддержку нашего президента Путина Владимира Владимировича", — сказал Полищук журналистам.
Полищук также заявил, что хотел бы предложил кандидату Путину использовать его предвыборную программу.
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