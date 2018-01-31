Кандидат от Партии социальных реформ снимает свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты РФ от Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу Станислав Полищук во время передачи подписей в ЦИК РФ. 31 января 2018

Кандидат в президенты РФ от Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу Станислав Полищук во время передачи подписей в ЦИК РФ. 31 января 2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от Партии социальных реформ Станислав Полищук заявил, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов-2018 в пользу действующего главы государства Владимира Путина, хотя сам и собрал необходимые для своей регистрации 100 тысяч подписей.

Это заявление Полищук сделал журналистам в среду в ЦИК России, где его ожидали для сдачи подписных листов.

"Подписи мы собрали — свыше 100 тысяч. Ту задачу, которую мы перед собой ставили — привлечь внимание к партии, к нашим идеям, мы в полной мере выполнили… Мы приняли консолидированное решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться ни на своих личных амбициях, а прежде всего, учесть интересы государства. Поэтому я хотел бы снять свою кандидатуру в поддержку нашего президента Путина Владимира Владимировича", — сказал Полищук журналистам.

Полищук также заявил, что хотел бы предложил кандидату Путину использовать его предвыборную программу.