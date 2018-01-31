Выборы 2018

Психолог Михаил Козлов принес в ЦИК пустые листы вместо подписей

11:2531.01.2018
Новости
(обновлено: 12:11 31.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии Социальная защита Михаил Козлов во время передачи подписей в ЦИК РФ. 31 января 2018Кандидат в президенты РФ от партии Социальная защита Михаил Козлов во время передачи подписей в ЦИК РФ. 31 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Психолог Михаил Козлов, кандидат в президенты от Партии социальной защиты, вместо необходимых для регистрации подписей избирателей привез в ЦИК чистые листы бумаги.

"Немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые. Что сегодня здесь: это чистые листы бумаги", — заявил Козлов, открывая одну из привезенных коробок. Он предложил сотрудникам ЦИК и журналистам забрать бумагу себе, предположив, что она может пригодиться в работе.

По словам Козлова, особенно сложно было неделю назад, когда пришлось заново собирать подписи.

"И я понял, что не хочу тратить деньги на сбор подписей", — признался кандидат, добавив, что на его избирательном счете осталось пятьдесят тысяч рублей. Их  он намерен перечислить на благотворительность.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Затем Козлов поблагодарил ЦИК за опыт, полученный им во время избирательной кампании. "Я пошел на эти выборы, чтобы посмотреть, как все устроено. На самом деле не так все ужасно, как я ожидал, может быть, меня даже где-то и поддерживали", — предположил психолог.

Сегодня от предоставления подписей отказались еще два кандидата. Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов заявил, что собрал необходимое число подписей, однако "отдает себе отчет", что ему не хватает "узнаваемости" у населения. Выдвиженец от Партии социальных реформ Станислав Полищук снял кандидатуру в пользу Владимира Путина.

Для регистрации кандидатом в президенты выдвиженцам от непарламентских партий необходимо собрать не менее ста тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 2,5 тысячи.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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