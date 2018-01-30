Самовыдвиженец Михайлов сдаст подписи в ЦИК 31 января

Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России. Архивное фото

Заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов на приеме документов в ЦИК РФ по выдвижению кандидатов на выборах президента России. Архивное фото

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, который идет на выборы самовыдвиженцем, заслуженный изобретатель России, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов намерен сдать подписи в ЦИК в среду, сообщила во вторник РИА Новости его представитель.

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что документы на регистрацию можно предоставлять с 27 декабря, последний день подачи — 31 января. По ее словам, регистрация заканчивается 31 января 2018 в 18.00 мск.

"Завтра в Центризбиркоме в два (часа — ред.)", — сказала представитель Михайлова РИА Новости во вторник.

Для регистрации кандидатом в президенты, самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысяч. Партиям предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысяч подписей в одном субъекте РФ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.