Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин сдал в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Подписные листы доставили в ЦИК в восьми коробках. Сейчас их подсчитывают.

После этого посредством случайной выборки отберут 60 тысяч подписей, которые ЦИК проверит в течение десяти дней, чтобы вынести решение относительно регистрации кандидата. Для этого Центризбирком закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.

Как претенденту на пост главы государства от непарламентской партии Бабурину нужно было заручиться поддержкой не менее ста тысяч избирателей, но не более двух с половиной тысяч в одном регионе. В середине прошлой недели в его предвыборном штабе заявили, что кандидат собрал более 120 тысяч подписей.

При этом претенденты на пост президента могут представить в ЦИК только на 5% больше минимального количества подписей, поэтому в ЦИК Бабурин подал 105 тысяч.

Кроме того, на этапе регистрации желающие участвовать в выборах должны представить еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных счетов.

Выборы президента пройдут 18 марта. Недавно три претендента на пост главы государства сняли кандидатуры, участие в кампании продолжают 14 кандидатов. Двое выдвиженцев от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Во вторник подписи в ЦИК сдали кандидат от Партии роста Борис Титов и Григорий Явлинский от "Яблока".