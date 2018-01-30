ЦИК откроет в Сирии один участок для голосования на выборах-2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. По одному избирательному участку создано для голосования россиян на предстоящих выборах президента РФ в Сирии, Омане, Иордании, по три зарубежных участка откроются в Ираке и Египте, четыре — в Иране, следует из постановления, принятого на заседании ЦИК России.
Для голосования россиян на предстоящих выборах в 145 странах было образовано в целом 382 избирательных участка. В исключительных случаях такие участки за рубежом могут сформировать не позже 12 марта. Они создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом. На заседании во вторник ЦИК утвердил единую нумерацию зарубежных избирательных участков.
Как следует из документа, по одному избирательному участку было создано в Сирии, Ливане, Омане, Иордании, Катаре, Алжире, Бахрейне, Кувейте, а также в Аргентине, Венесуэле, Мексике, Дании, Люксембурге и ряде других стран. По одному участку будет и в распоряжении россиян на Кубе, Кипре и на Мальте.
По два зарубежных участка, согласно документу, будет в ОАЭ, Пакистане и Афганистане; в Египте, как и в Ираке, сформировано три участка для россиян, в Иране создано четыре таких участка, столько же — в Турции.
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