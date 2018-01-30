ЦИК рассказал о требованиях к наблюдателям на выборах президента

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Наблюдателями от общественных палат на предстоящих выборах президента России смогут стать любые избиратели, соответствующие требованиям закона, пояснил ЦИК России.
Центризбирком во вторник принял документ, разъясняющий порядок назначения наблюдателей субъектами общественного контроля, то есть федеральной и региональными общественными палатами, на выборах-2018.
Согласно разъяснениям ЦИК, наблюдателями от палат могут быть назначены представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений. Могут стать наблюдателями и представители других НКО, созданных для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, общественных палат и советов муниципальных образований, а также иных объединений граждан РФ.
"Кроме того, наблюдателем в избирательные комиссии от субъектов общественного контроля может быть назначен любой гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом", — говорится в документе ЦИК.
Вместе с тем, в ведомстве указали на требования к наблюдателям, установленные законом о выборах президента. В частности, "наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов РФ, главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры". Кроме того, по закону, наблюдателями не могут стать члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением тех, чьи полномочия были приостановлены.
"Наблюдателем от субъекта общественного контроля может быть назначен любой гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом по федеральному избирательному округу, то есть независимо от места его жительства", — отмечено в документе.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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