Путин пожелал доверенным лицам честной избирательной кампании

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами. 30 января 2018

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин, который заявил о намерении баллотироваться на следующий срок, пожелал своим доверенным лицам на предстоящих президентских выборах честной избирательной кампании и прямого диалога с людьми, а также выразил надежду на их поддержку.

"Я хочу всем нам пожелать хорошей, честной, прямой избирательной кампании и прямого диалога с людьми. Очень рассчитываю на вашу поддержку", — сказал Путин во вторник на встрече с доверенными лицами.

На текущий момент список доверенных лиц Путина включает 413 человек. Во вторник Центризбирком зарегистрировал еще один список, в котором значатся 62 фамилии.

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.