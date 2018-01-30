Путин призвал доверенных лиц не давать невыполнимых обещаний

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Никто не должен давать избирателям невыполнимых обещаний, заявил Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Я сам этого никогда не делаю и вас тоже прошу очень аккуратно к этому относиться. Нельзя ни в коем случае давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять", — подчеркнул он.

По словам Путина, люди простят что угодно, кроме обмана.

Президент также отметил важность прямого диалога с избирателями. По его словам, важно услышать, как люди оценивают работу властей по улучшению ситуации в различных сферах.

"Вот на эту абсолютно содержательную часть мы должны сейчас, конечно, обратить особое внимание. И без всяких сомнений, это та работа, которую не может сделать один человек, не может, это просто невозможно по определению — 146 миллионов у нас граждан, 70 с лишним миллионов избирателей — это серьезная, командная, большая работа", — подчеркнул Путин.

Также он призвал сторонников и доверенных лиц с уважением относиться к конкурентам.

"О результатах нужно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят: не говори "гоп" пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить", — отметил президент.

Путин подчеркнул, что на эту встречу собрались лидеры в своих отраслях.

"Очень важно, чтобы люди вас увидели и услышали… Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя наша встреча была дорогой с двустронним движением. Я хочу ваше мнение услышать, ваши оценки услышать, ваши предложения", — обратился к доверенным лицам глава государства.

Он поблагодарил всех собравшихся, отметив, что именно от них "очень многое будет зависеть"

Вопросы образования

После вступительного слова президент перешел к общению с доверенными лицами.

Одним из первых глава государства затронул тему образования. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил президенту создать программу "Учитель России", направленную на поддержку педагогов.

Как подчеркнул Путин, нельзя "опускать планку" по зарплатам учителям. По его словам, задача с повышением зарплаты педагогов до средней по региону практически решена.

Президент также рассказал о еще одной цели — к 2025 году избавиться от второй смены в школах.

"Без образования невозможно ничего сделать. И школьное образование всегда было, еще в советские времена, было всегда, нужно отдать должное нашим предшественникам — они уделили этому много внимания, много положили сил, средств, создали для того времени очень эффективную систему образования, в том числе школьную — всеобщее образование у нас стало нормой", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что мировые требования и подходы к образованию меняются и Россия не должна от них отставать. Путин также пообещал, что власти будут помогать студентам получать образование, в том числе и за границей.

"Нужно обязательно обеспечить взаимодействие между школой, средним образованием, высшей школой и экономикой. Вот этот симбиоз должен быть обеспечен абсолютно", — добавил президент.

"Собака лает, а караван идет"

Также глава государства прокомментировал публикацию Вашингтоном "кремлевского списка", в который вошли ряд российских политиков и бизнесменов.

"В чем смысл таких действий — я не понимаю, но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", — сказал Путин.

При этом Россия пока воздержится от ответных шагов на публикацию доклад, хотя была к ним готова. По словам Путина, России важнее заниматься своими проблемами, поддержкой экономики, сельского хозяйства, образования, обороноспособности.

"И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом "собака лает, а караван идет", — добавил президент.

Экономический потенциал



Среди поднятых на встрече тем были и вопросы экономики.

По словам Путина, Россия должна продолжать укрепление макроэкономической стабильности, добиваться снижения инфляции.

"Нужно, чтобы привыкли, что эта ситуация стабильна. И тогда постепенно и Банк России будет ставочку снижать, постепенно будут создаваться условия для того, чтобы участники экономической деятельности планировали свою работу на годы вперед. Это даст и бюджету собирать необходимые ресурсы", — добавил он.

Президент подчеркнул важность поддержания экспортного потенциала России.

"При всех разговорах о либеральном характере современной мировой экономики, мы видим, что в сегодняшнем мире все острее встает вопрос ограничений. И не только связанный с санкциями в отношении России", — сказал Путин.

Он отметил, что многие страны усиливают политику изоляционизма, недопуска товаров других стран на свои рынки.

"Плюс еще внешние ограничения, которые пытаются использовать для сдерживания развития России. Мы постоянно об этом сейчас говорим, много, во всяком случае, может быть даже слишком много. Но экономика адаптировалась к этому и перешла к устойчивому росту", — добавил Путин.

Говоря о взаимоотношениях с бизнесом, Путин подчеркнул, что власти принимают решения, касающиеся его регулирования, после обсуждения с участниками рынка.

По его словам, "не всегда, конечно, можно добиться стопроцентного согласия, но, тем не менее, правительство всегда к этому стремится".

"Баланс, безусловно, важен, один из этих балансов достигается в результате подписываемого трехстороннего соглашения, которое вчера, кстати, было подписано между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством — это важнейший документ в этой сфере", — заметил глава государства.

Анонимность в интернете

Говоря о свободе слова в интернете, президент подчеркнул, что никто не злоупотребляет ограничениями в этой области.

"Сколько было шума, что вводятся какие-то ограничения, связанные с распространением наркотиков, детской порнографии и т.д. И что, что-то случилось? Нет… Никаких перегибов нет. Со стороны общества должен быть контроль за подобными ограничениями, это правда. Нужно разработать систему этого контроля", — сказал Путин.

По его словам, это "совсем не значит, что нужно ввести какие-то драконовские методы", однако общество должно себя защищать.

Путин считает, что анонимность интернета — это демократия, но с другой стороны, она создает проблемы.

"Общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил. Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись", — отметил президент.

О недопуске на Олимпиаду

Один из доверенных лиц комментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос об отношении президента к ситуации с недопуском многих российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане.

Путин подчеркнул, что спорт не должен быть ареной для битв за какие-то политические интересы.

При этом, по словам президента, России нужно работать с международными организациями, так как им тоже нелегко приходится.

"Там очень много людей, поверьте, благожелательно относящихся к нашей стране, болеющих за мировой спорт, я надеюсь, что эта станица все-таки будет перевернута, при чем в самое ближайшее время", — добавил Путин.

Недопуск части атлетов на Игры глава государства назвал "одна из линий атаки" на Россию. Путин напомнил, как негативный информационный фон создавался вокруг подготовки к сочинской Олимпиаде. По его словам, многие были повергнуты в шок, когда Россия успешно провела Игры-2014.

Путин подчеркнул, что все претензии МОК строятся на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, у которого "явно были проблемы с законом".

"На показаниях человека, которому можно ли доверять вообще-то по жизни? Кроме этого, нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо — он работает под контролем, ну замечательно, что он работает под контролем. Только не для нас это замечательно", — отметил президент.

Путин согласился, что в России были случаи применения допинга.

"Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране", — добавил он.

Доверенные лица

В список доверенных лиц Путина уже вошли 413 человек, во вторник ЦИК зарегистрирует еще 63. Среди них известные деятели культуры и искусства, звезды спорта, руководители вузов и благотворительных фондов, военные, герои России и труда

Доверенные лица следят за ходом выборов в регионах. В частности, они подписывают документы и списки избирателей на местах. Выборы президента России пройдут 18 марта, Путин идет на них как самовыдвиженец.