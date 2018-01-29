Около 30 стран подали заявки для наблюдения за выборами в России

РИМ, 29 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ удовлетворено состоянием диалога с РФ по предстоящим президентским выборам, около 30 стран подали заявки на участие в составе миссий БДИПЧ по наблюдению за голосованием, заявила РИА Новости глава бюро Ингибьёрг Солрун Гисладоттир.
"Есть страны, которые уже решили отправить своих наблюдателей от нашего лица… их много, около 30, я думаю", — сказала она в ходе международной конференции по противодействию антисемитизму, открывшейся в понедельник в Риме.
"У нас отличные связи с Россией относительно выборов, все идет очень гладко", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, в предварительном докладе БДИПЧ содержатся пожелания Бюро по проведению оценки голосования, необходимое количество людей и времени.
"Основываясь на этих расчетах, мы считаем, что нам будут нужны около 400 кратко- и до 80 долгосрочных наблюдателей, потому что Россия — очень большая страна, и у нас хорошее сотрудничество с ее правительством и Центральной избирательной комиссией", — заявила Гисладоттир.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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