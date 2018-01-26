Выборы 2018

Для голосования на выборах-2018 за рубежом откроют более 370 участков

21:1926.01.2018
Новости
(обновлено: 21:20 26.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкИзбиратель. Архивное фотоИзбиратель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Более 370 избирательных участков для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента РФ сформировано за рубежом, до конца февраля должны определиться составы зарубежных участковых избирательных комиссий, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

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В пятницу в основном завершилось создание зарубежных избирательных участков, как правило, они создаются в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ за рубежом.

"МИД России в основном закончил формирование избирательных участков за рубежом – более 370 избирательных участков сегодня сформировано. При этом есть возможность у министерства иностранных дел в случае экстренной необходимости образовать еще избирательные участки, но мы надеемся, что такой потребности не будет", — сказал Булаев.

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Он уточнил, что данные обо всех участках Центризбирком в ближайшее время разместит в своей информационно-справочной базе.

"Практически до конца февраля должны быть сформированы уже составы участковых избирательных комиссий за рубежом, — таким образом, создание структуры зарубежных участков и участковых избирательных комиссий будет завершено", — добавил собеседник агентства, отметив, что еще в ноябре ЦИК сформировал территориальную избирательную комиссию для координации деятельности участковых избиркомов, которые образуются за пределами РФ.

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Булаев отметил, что Центризбирком продолжает активно взаимодействовать с МИД и налаживать информационно-разъяснительную работу, "чтобы граждане России, проживающие за рубежом, не ощущали дефицита внимания к себе".

"Напомню также, что впервые в этом году за всю историю организации выборов создана информационно-справочная система, куда могут обратиться в том числе и граждане из-за границы", — отметил он.

Они смогут получить информацию о месте и времени голосования, обратившись по специальному номеру (+7 495 727 2018). Также Центризбирком предполагает через МИД направить в зарубежные участковые комиссии точно такой же информационный материал, который имеется в участковых комиссиях в России. "Мы рассчитываем, что все, кто хочет, узнают о выборах все, в том числе где и в какое время можно проголосовать", — добавил замглавы ЦИК.

Булаев уточнил, что Центризбирком также предполагает воспользоваться возможностью организации досрочного голосования на ряде участков за рубежом, которая предусмотрена законом.

"Там, где определенные традиции внутри страны, где воскресенье не всегда является днем, удобным для голосования, а также в труднодоступных местах мы предполагаем организовать досрочное голосование", — сказал он.

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