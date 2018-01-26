МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, собиравшаяся баллотироваться на пост президента, сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Она заявила, что не хочет участвовать "в фарсе и шоу".

Екатерина Гордон заявила, что не будет участвовать в выборах президента. Но 105 тыс подписей в свою поддержку якобы собрала, хотя показала только коробки. pic.twitter.com/4aQObdNXeU — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 января 2018 г.​По ее словам, ей самой было интересно понять, сможет ли она собрать подписи в свою поддержку.

По словам правозащитницы, ей было интересно понять, сможет ли она собрать подписи в свою поддержку.

"Я выполнила свою задачу в полном объеме, этот полный объем стоит здесь. Мы собрали больше 105 тысяч подписей", — отметила Гордон, которая выдвигалась в президенты от "Партии добрых дел".

Она также сказала, что создает конституционно-демократическую партию, целью которой станет защита конституции и превращение России в "социальное государство". Первые отделения могут открыться в ближайшие дни в десяти субъектах.

Глава ЦИК Элла Памфилова уже прокомментировала слова Гордон о шоу и фарсе: "Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было". Памфилова выразила надежду на то, что журналистка объяснит свое высказывание.

Ранее свои кандидатуры сняли Роман Худяков (партия "Честно") и Антон Баков ("Монархическая партия").

Участие в кампании продолжают 14 претендентов на пост президента. Двое из них идут на выборы в порядке самовыдвижения — действующий глава государства Владимир Путин и заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов.

Двое кандидатов — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ — уже прошли процедуру регистрации. Поскольку они баллотируются от парламентских партий, им не нужно собирать подписи. А те, кого выдвинули непарламентские партии, должны заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей. Самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Выборы президента состоятся 18 марта, кампания официально стартовала в декабре.