Волынец собрала подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты от "Народной партии России", глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что собрала необходимые подписи в поддержку своей регистрации.

Всего, по словам Волынец, она передаст в ЦИК 105 тысяч подписей.

Волынец дважды подавала документы в Центризбирком: первый раз она выдвигалась от партии "Народ против коррупции", но 10 января получила отказ из-за нарушений при проведении съезда. Во второй раз ее выдвинула "Народная партия России". На этот раз у ЦИК не возникло претензий, комиссия разрешила Волынец открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

Расходы на предвыборную кампанию кандидаты оплачивают из избирательного фонда. Открыв счет, они могут вести сбор подписей и агитационную кампанию, кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов.

Представителям непарламентских партий для регистрации нужно заручиться поддержкой не менее ста тысяч избирателей, при этом в одном регионе должно быть собрано не более 2,5 тысячи подписей. Подписные листы и оплата труда сборщиков оплачиваются из избирательного фонда, поэтому приступить к этой процедуре можно лишь после открытия счета.

Выборы президента России пройдут 18 марта, участие в кампании продолжают 15 претендентов.