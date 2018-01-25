В избирательном фонде Агурбаш осталось чуть больше тысячи рублей

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В избирательном фонде кандидата в президенты РФ от партии "Альянс зеленых" Эльвиры Агурбаш на начало недели оставалось чуть больше 1 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК России.
В четверг Центризбирком опубликовал сведения по состоянию на 22 января о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, имевших на тот момент избирательные счета.
Согласно данным ЦИК, на избирательный счет Агурбаш с момента его открытия поступило в целом 48250 рублей, расходы на 22 января составили 47170 рублей. Таким образом, на начало этой недели в ее избирательном фонде оставалось 1080 рублей.
Ранее кандидат от "Альянса зеленых" сообщила, что в начале января представила в ЦИК России справку от посольства Казахстана об отсутствии у нее гражданства этой страны. Однако через несколько дней, как утверждает Агурбаш, ей позвонили из Центризбиркома и сообщили, что на их запрос о наличии у нее второго гражданства МИД Казахстана дал положительный ответ. Сама Агурбаш отрицает наличие второго гражданства и заявляет, что у нее есть только российское.
В четверг руководитель ее предвыборного штаба Юрий Урсов сообщил, что кандидат от "Альянса зеленых" приостановила сбор подписей в свою поддержку, но прекращать участие в предвыборной кампании не намерена. По его словам, к этому моменту было собрано 57 тысяч подписей. Глава штаба заявил, что решение о приостановке сбора принято в связи с давлением на партию и саму Агурбаш.
Как сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев, ведомство ждет кандидата от "Альянса зеленых" с подписями избирателей, а выводы по ситуации с возможным наличием у нее на момент выдвижения второго гражданства будет делать уже после этого.
Выборы президента России пройдут 18 марта. После недавнего снятия своих кандидатур Романом Худяковым (партия "ЧЕСТНО") и выдвинутым Монархической партией Антоном Баковым, участие в кампании на данный момент продолжают 15 претендентов на пост президента, двое из них самовыдвиженцы, а остальные баллотируются от партий.
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