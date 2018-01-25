Бездомные смогут проголосовать на выборах на Казанском вокзале в Москве

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Граждане, не имеющие постоянного места жительства и регистрации в РФ, смогут принять участие на выборах президента в Москве, проголосовав на Казанском вокзале, сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"У нас есть один вопрос об определении избирательного участка для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Московская городская избирательная комиссия решила определить на территории города Москвы для голосования таких граждан РФ избирательный участок №4003, расположенный по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом №2, Казанский вокзал", — сказал Попов.