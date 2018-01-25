Бабурин собрал более 120 тысяч подписей для участия в выборах-2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Российский общественный союз" Сергей Бабурин собрал более 120 тысяч подписей в поддержку своей регистрации на выборах, сообщил РИА Новости начальник его предвыборного штаба Юрий Кривошеев.
66.9%Да, я доволен(льна) его работой
11.3%Пока не знаю, решу ближе к выборам
21.8%Нет, я поддерживаю другого кандидата
"В настоящий момент свыше 120 тысяч подписей", — сказал Кривошеев РИА Новости в четверг.
ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от "Российского общенародного союза", выдвинувшего кандидатом на выборы своего лидера Бабурина, в конце декабря 2017 года. Ему было разрешено открыть специальный избирательный счет.
После открытия специального избирательного счета начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Российский общенародный союз", для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.
Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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