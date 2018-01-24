Выборы 2018

Телеканалы представили ЦИК данные о равном освещении всех кандидатов

20:2724.01.2018
Новости
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© Fotolia / ake1150Молодая пара смотрит телевизор. Архивное фотоМолодая пара смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia / ake1150

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские телеканалы представили на заседании рабочей группы ЦИК РФ доказательства, что они равномерно освещали деятельность всех кандидатов на пост президента страны, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина журналистам по итогам заседания группы в среду, где в частности, рассматривались жалобы кандидатов Ксении Собчак и Владимира Михайлова на неравномерное освещение в СМИ.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. 13 января 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ранее пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что она обратилась в Центризбирком с жалобой на неравномерное освещение и незаконную агитацию в СМИ за одного из кандидатов, в своем обращении она ссылается, в частности, на данные движения "Голос". Собчак призвала ЦИК компенсировать нарушения в части агитации дополнительным эфирным временем, предоставив каждому кандидату столько же эфира в то же время суток в каждом из указанных в документе "Голоса" СМИ.

"В своих жалобах в отношении каналов была приведена информация в отношении конкретных информационных программ конкретных каналов, как федеральных, так и некоторых региональных. Но сказать, что в ходе заседания рабочей группы было установлено, что по сути заявители не провели полный мониторинг каналов, в отношении которых была подана жалоба, то есть были сделаны выборочные рассмотрения, были взяты отдельные передачи и проанализированы с точки зрения освещения кандидатов", — сказала Гришина.

Она пояснила, что, по мнению рабочей группы, это недостаточно полная картина.

По ее словам, "телеканалами была представлена дополнительная информация о том, что в рамках иных выпусков информационных программ были сюжеты и о других кандидатах, в том числе и о кандидате-заявителе Ксении Анатольевне Собчак".

Ксения Собчак на открытии регионального предвыборного штаба в Казани. архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Секретарь Центризбиркома добавила, что в ходе рассмотрения аналогичной жалобы кандидата Владимира Михайлова члены рабочей группы не смогли выяснить, какую именно его активную деятельность должны были осветить СМИ.

"Что касается кандидата Михайлова, то мы спросили у него, вообще о какой деятельности он бы хотел, чтобы была освещена его предвыборная активность. В целом не получили какой-либо информации о том, что ранее он хотел бы, чтобы что-то было освещено", — отметила Гришина.

Она добавила, что ЦИК получил от кандидата информационный ролик, который он хотел разместить в эфире каналов.

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"Но каналы сами, естественно, формируют информационные сюжеты, поэтому в рамках заседания рабочей группы была дана рекомендация кандидату информировать о своих мероприятиях каналы заблаговременно, чтобы те сами смогли, исходя уже из собственной информационной политики и подходов, из своих прав на поиск и распространение информации, все-таки самостоятельно делать сюжеты в отношении кандидатов, а не размещать какие-либо ролики, изготовленные кандидатами самими", — сказала секретарь ведомства.

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