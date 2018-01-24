В Москве члены УИК и МФЦ обойдут дома‍ и расскажут о предстоящих выборах

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Члены участковых избирательных комиссий и работники многофункциональных центров госуслуг "Мои документы" со следующей недели начнут информировать столичных жителей о предстоящих выборах президента на дому, рассказывая, в том числе о нововведениях, связанных с голосованием избирателей по фактическому месту жительства, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду.

"До этой избирательной кампании все ограничивалось объявлениями на подъездах о месте голосования и приглашениями на выборы в почтовых ящиках. Проект предусматривает постараться дойти до каждой квартиры, каждому избирателю рассказать о предстоящих выборах, проинформировать о новых порядках, о новшествах. Принято решение, что в квартиры пойдут как члены участковых комиссий, так и сотрудники МФЦ, которым жители доверяют", — пояснил Горбунов.

Он подчеркнул, что задача проекта — максимально ясно проинформировать горожан о президентских выборах, а также о возможности для всех проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического жительства, "там, где удобно".

Так, уже со следующей недели, с понедельника, к горожанам в каждую квартиру начнут приходить по два человека — представители МФЦ и члены УИКа. Всего для этой работы будет задействовано более 7 тысяч человек от центров госуслуг.

Как пояснила директор центров госуслуг "Мои документы" Елена Громова, узнать сотрудника МФЦ и участковых избирательных комиссий можно будет по специально выданному бейджу. В случае если человек вызовет подозрения, горожанин может позвонить на "горячую линию" "Мои документы" и уточнить, действительно ли этот человек является сотрудником центра госуслуг.

В свою очередь глава городского избиркома подчеркнул, что жителей начнут заблаговременно оповещать о новом проекте. Первый этап информирования жителей начнётся уже в следующий понедельник, 29 января, и продлится до 22-23 февраля, второй этап начнётся с 1 марта.

"В начале проекта будет задействовано по два человека на каждую квартиру, посмотрим, как это все пойдет. Посчитаем, сколько времени уходит на посещение каждой квартиры, все же люди разные….И по мере (получения) опыта мы уже сможем определять, сколько людей мы можем выделять для этого", — добавил он.

Как ранее сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме, к выборам президента РФ в Москве откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков, в их числе 180 "закрытых" участков в больницах и следственных изоляторах. При этом на каждом участке могут быть зарегистрированы более 3 тысяч избирателей. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что город уже начал подготовку к информированию столичных жителей о предстоящих выборах главы государства, там обещают, что оно будет комплексным и адресным.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.