ЦИК выделил четырем регионам средства на организацию выборов

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком выделил четырём регионам дополнительно 18,03 миллиона рублей из резерва на организацию предстоящих выборов президента РФ, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду.
Наибольшая сумма предназначена для Красноярского края — 9,5 миллиона рублей, Чукотка получит около 5,1 миллиона, Амурская область — 2,9 миллиона, а избирком Адыгеи — 500 тысяч рублей.
Как пояснил ранее РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев, эти средства будут выделены из резерва, который всегда предусмотрен на выборах любого уровня, в первую очередь, на парламентских и президентских выборах. Он отметил, что дополнительные средства требуются, как правило, на организацию досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, в первую очередь, на авиационные перелеты, которые позволят членам участковых избирательных комиссий прибыть к проживающим там избирателям. В частности, средства на авиацию предполагаются для избиркомов Амурской области, Красноярского края, Чукотки.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В день старта кампании ЦИК принял постановление о распределении бюджетных средств, выделенных на организацию предстоящие выборы президента. В целом на проведение кампании заложено около 17,697 миллиарда рублей, из которых нижестоящим избирательным комиссиям будет перечислено 17,465 миллиарда. Замглавы ЦИК России пояснял, что бюджет кампании изменился по сравнению с тем, который планировался изначально. Были дополнительно выделены 1,9 миллиарда рублей на финансирование деятельности участковых избиркомов, поскольку срок их работы был продлен до 30 дней.
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