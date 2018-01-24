ЦИК получил более сотни заявок о самовыдвижении на выборы президента

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком, помимо официальных уведомлений, получил ещё сотню обычных обращений от граждан с "заявками о самовыдвижении" на должность президента РФ, общее число обращений составило более 1300, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

За весь период выдвижения со старта избирательной кампании 18 декабря 2017 по 12 января 2018 года ЦИК России получил 70 официальных уведомлений о намерении выдвигать кандидата или выдвигаться в качестве кандидата: о проведении предвыборных съездов сообщили 24 партии, а о собраниях групп избирателей в поддержку самовыдвижения — 46 граждан.

"В ЦИК к настоящему моменту поступило 1342 письменных обращения граждан. Подавляющее большинство содержали вопросы об избирательной кампании. Из них примерно 100 обращений — это были тоже заявки о самовыдвижении. То есть сто граждан России таким способом написали такую заявку о самовыдвижении", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.