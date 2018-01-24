В Мособлизбиркоме рассказали о жалобах на нарушения перед выборами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Подмосковье пока не поступали жалобы, связанные с подготовкой к президентским выборам, люди обращаются за разъяснениями, рассказала РИА Новости глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Жалоб нет. Есть обращения информационного характера, то есть спрашивают, как проголосовать, если я не житель Подмосковья, но буду находиться в Подмосковье", — сказала Коновалова.

По ее словам, некоторые обращения носят довольно курьезный характер.

"Есть такие (обращения), что нет гражданства России, но я давно живу и гражданство получить не могу, а хочу проголосовать за президента России. То есть такие просят помочь с получением гражданства", — добавила глава Мособлизбиркома.