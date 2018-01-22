Выборы 2018

ЦИК разрешил Козлову вновь открыть избирательный счет

17:2122.01.2018
Новости
(обновлено: 17:26 22.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фотоВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. ЦИК России вновь зарегистрировал финансового уполномоченного собирающегося на выборы президенты РФ от Партии социальной защиты Михаила Козлова и дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета. Он может продолжить участие в кампании, но подписи избирателей придётся собирать заново.

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Козлов попросил Путина помочь со сбором подписей

В пятницу ЦИК России отменил ранее принятые им  постановления о регистрации уполномоченного Козлова по финансовым вопросам и открытии специального избирательного счета "в связи с установлением факта несоответствия нотариально удостоверенной доверенности", которую кандидат представил для регистрации финансового уполномоченного. Однако в ЦИК указали, что кандидат ещё может продолжить участие в кампании, предоставив новые документы для регистрации финансового уполномоченного, закон это позволяет.

В понедельник ЦИК вновь рассмотрел эти вопросы, принял решение о регистрации финуполномоченного. Член комиссии Евгений Шевченко отметил, что Центризбирком проверил новый пакет документов. "Считаю, что никаких препятствий для того, чтобы бы могли зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, у нас не имеется", — добавил он.

На заседании Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЦИК отменил свое решение о регистрации финуполномоченного кандидата Козлова

Вслед за тем ЦИК разрешил кандидату открыть избирательный счёт для формирования фонда кампании. "Разрешить кандидату на должность президента РФ Михаилу Владимировичу Козлову открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда", — говорится в постановлении ЦИК, принятом в понедельник.

Шевченко пояснил, что тот счёт, который был аннулирован согласно постановлению ЦИК, закрыт и никакие финансовые операции по нему не проводятся.

На минувшей неделе на заседании ЦИК замглавы ведомства Николай Булаев сообщил, что Центризбирком нашел признаки фальсификации в документах Козлова и намерен обратиться в Следственный комитет. Зампред ЦИК пояснил, что доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов, имеет печать партии, которая должна использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании кандидата. Однако в нотариальной палате по запросу ЦИК сообщили, что на заверенном ей документе печать отсутствовала.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кандидат от Партии социальной защиты собрал около 17,5 тысяч подписей

После отмены Центризбиркомом своего постановления об открытии избирательного счета Булаев пояснил, что у кандидата ещё есть шанс продолжить участие в кампании — он может представить новую доверенность и нового финансового уполномоченного, однако подписи избирателей в свою поддержку ему придётся собирать заново. В четверг Козлов сообщал, что к тому моменту было собрано 17,4 тысячи подписей (при необходимых законом 100 тысячах).

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.

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