Выборы 2018

Кандидат в президенты Козлов попросил Путина помочь со сбором подписей

16:3322.01.2018
Новости
(обновлено: 16:34 22.01.2018)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии социальной защиты психолог Михаил Козлов сообщил, что обратился с письмом к главе государства через электронную приемную с просьбой посодействовать кандидатам-новичкам в сборе подписей, необходимых для продолжения избирательной кампании.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Козлов еще может продолжить предвыборную гонку

"Прошу вас оказать содействие мне и другим кандидатам-новичкам, не обладающим значительными материальными ресурсами, в сборе ста тысяч подписей в рамках избирательной кампании для регистрации кандидатом в президенты РФ. Наше участие в президентской кампании покажет остальным россиянам, что можно влиять на события, происходящие в стране, не только с помощью массовых протестных акций, но и мирным, законным путем", — говорится в обращении Козлова к главе государства. Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Козлов отметил, что участвует в избирательной кампании исключительно для того, чтобы вывести на более высокий уровень обсуждения темы "Зачистки банковско-финансовой сферы РФ от недобросовестных игроков" и "Освобождения миллионов россиян от жесточайшего морально-психологического давления банков и коллекторов".

В минувшую пятницу ЦИК России отменил своё постановление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в президенты Козлова в связи с несоответствием нотариально удостоверенной доверенности. Планируется, что вопрос о регистрации финансовых уполномоченных Козлова будет вновь рассмотрен Центризбиркомом 22 января.

Экран с логотипом избирательной кампании президентских выборов 2018 года
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЦИК зарегистрировал уполномоченных партии, выдвинувшей в президенты Козлова

В беседе с журналистами замглавы ЦИК России Николай Булаев пояснил, что у Козлова ещё есть шанс продолжить участие в избирательной кампании, но подписи избирателей в свою поддержку ему придётся собирать заново. В четверг Козлов сообщал, что к тому моменту было собрано 17,4 тысячи подписей. Подписные листы от кандидатов ЦИК принимает до 31 января.

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России
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