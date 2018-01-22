Кандидат в президенты Козлов попросил Путина помочь со сбором подписей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от Партии социальной защиты психолог Михаил Козлов сообщил, что обратился с письмом к главе государства через электронную приемную с просьбой посодействовать кандидатам-новичкам в сборе подписей, необходимых для продолжения избирательной кампании.

"Прошу вас оказать содействие мне и другим кандидатам-новичкам, не обладающим значительными материальными ресурсами, в сборе ста тысяч подписей в рамках избирательной кампании для регистрации кандидатом в президенты РФ. Наше участие в президентской кампании покажет остальным россиянам, что можно влиять на события, происходящие в стране, не только с помощью массовых протестных акций, но и мирным, законным путем", — говорится в обращении Козлова к главе государства. Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Козлов отметил, что участвует в избирательной кампании исключительно для того, чтобы вывести на более высокий уровень обсуждения темы "Зачистки банковско-финансовой сферы РФ от недобросовестных игроков" и "Освобождения миллионов россиян от жесточайшего морально-психологического давления банков и коллекторов".

В минувшую пятницу ЦИК России отменил своё постановление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в президенты Козлова в связи с несоответствием нотариально удостоверенной доверенности. Планируется, что вопрос о регистрации финансовых уполномоченных Козлова будет вновь рассмотрен Центризбиркомом 22 января.

В беседе с журналистами замглавы ЦИК России Николай Булаев пояснил, что у Козлова ещё есть шанс продолжить участие в избирательной кампании, но подписи избирателей в свою поддержку ему придётся собирать заново. В четверг Козлов сообщал, что к тому моменту было собрано 17,4 тысячи подписей. Подписные листы от кандидатов ЦИК принимает до 31 января.

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов принимал участие в таких программах, как "Пусть говорят" и "Прямой эфир", был ведущим психологом телешоу "Дом-2", "Каникулы в Мексике". Его кандидатуру для участия в президентских выборах утвердил прошедший ранее съезд Партии социальной защиты, после чего кандидат представил необходимые для выдвижения документы в Центризбирком.