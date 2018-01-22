Школьные референдумы проводятся не ради явки на выборах, заявил Собянин

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Школьные референдумы в день выборов президента проводятся не для того, чтобы повысить явку — наоборот, ученики хотят привлечь внимание к своим проблемам за счет интереса к голосованию на выборах высшего уровня, полагает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки, это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе", — сказал Собянин, выступая перед членами общественной палаты Москвы в понедельник.
Мэр подчеркнул, что это никак не скажется на явке, а наоборот, "вызовет шероховатости при движении избирателей".
Референдумы для родителей и учеников могут пройти в Москве в день выборов президента РФ 18 марта в школах, где расположены участково-избирательные комиссии (УИК), сообщил ранее РИА Новости инициатор проекта, депутат Мосгордумы Антон Молев в четверг. По его словам, на референдум будут выноситься не более четырех актуальных вопросов, например, относительно школьной формы, формата каникул или расписания. Участниками голосования могут стать не только родители, но и учащиеся, достигшие возраста 14 лет.
Для "школьных референдумов" в день выборов президента России на избирательных участках выделят свои помещения и урны, заявил на заседании председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. По его словам, участие школьников в подобном мероприятии научит не игнорировать в будущем участие в выборах органов государственной власти.
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