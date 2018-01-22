В ОП просят регионы быстрее заключить соглашения по наблюдателям на выборах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Общественная палата РФ просит региональные палаты ускорить заключение соглашений с общественными организациями по предоставлению наблюдателей за выборами, пока таких соглашений недостаточно, заявил первый заместитель руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Ранее в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов президента. Как заявлял РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов, сейчас палаты всех регионов РФ включены в процесс заключения соглашений с общественными организациями по предоставлению наблюдателей за выборами.

"Соглашений пока недостаточно. Очень много регионов, к сожалению, их заключает очень медленно. Это большая и серьезная проблема. Мы просим срочно это ускорить. Не можете 20, как мы просим — сделайте 10, не можете 10 — сделайте хотя бы пять сейчас, остальные потом", — сказал Григорьев в ходе онлайн-совещания с представителями региональных палат.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.