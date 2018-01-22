Общественными наблюдателями на выборах могут стать до пяти тысяч студентов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский союз молодежи (РСМ) привлечет от 3 до 5 тысяч студентов к общественному наблюдению за выборами президента РФ 18 марта, соответствующие соглашения будут подписаны с общественными палатами всех субъектов Российской Федерации, рассказал РИА Новости глава РСМ Павел Красноруцкий.
"Корпус общественных наблюдателей в этом году уже пятый год подряд будет работать на мониторинге сдачи единого госэкзамена. Это порядка 6 тысяч студентов, которые специальным образом отбираются, готовятся, аттестовываются и принимают участие в общественном мониторинге за ЕГЭ. Учитывая то, что в этом году будут проходить выборы, мы договорились с Общественной палатой Российской Федерации, чтобы этот корпус общественных наблюдателей подключить к независимому общественному наблюдению за процедурой проведения выборов", — сказал Красноруцкий.
Он пояснил, что общественное наблюдение, которое не ведется от какой-либо партии или кандидата, может устраиваться только через Общественную палату. Российский союз молодежи, как неполитическая и некоммерческая молодежная организация, в ближайшее время подпишет соответствующие соглашения с общественными палатами всех 85 регионов РФ. В настоящее время соглашения подписали семь субъектов Российской Федерации.
"Вы видели серьезные, кардинальные изменения в ЕГЭ за последние годы в прозрачности, в честности, в организации проведения, в том числе, благодаря и общественному независимому студенческому наблюдению. И мы эти механизмы и этих ребят также запланировали привлечь к общественному наблюдению и за выборами президента Российской Федерации", — сказал глава РСМ.
Ранее Красноруцкий сообщал РИА Новости, что в 2017 году благодаря бдительности общественных наблюдателей Российского союза молодежи удалось поймать почти тысячу нарушителей на экзамене.
Всего, по его словам, к мониторингу за проведением выборов президента 18 марта планируется привлечь от 3 до 5 тысяч наблюдателей. Все они будут работать абсолютно бесплатно, подчеркнул глава РСМ. При этом наблюдатели пройдут специальную подготовку и аттестацию для работы на выборах.
"Они пройдут определенное обучение в общественных палатах регионов с приглашением представителей ЦИКа и избирательной комиссии субъектов для того, чтобы они получили дополнительную нормативную базу по процедуре наблюдения за выборами. Потому что все-таки процедуры наблюдения за ЕГЭ и выборами, они, конечно же, отличаются. Но принципы подхода – независимость, честность, объективность – конечно, остаются. Далее мы формируем корпус, и этот корпус будет участвовать в наблюдении за выборами президента 18 марта", — сказал он.
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