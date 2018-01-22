В КГИ дали характеристику первому этапу кампании по выборам президента

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) характеризуют первый этап кампании по выборам президента России как спокойный с точки зрения прохождения формально-юридических процедур выдвижения кандидатов, Центризбирком обеспечил оперативное рассмотрение представляемых ими документов.

В понедельник КГИ представил первый из серии докладов, посвященных мониторингу выборов президента России 2018 года, эксперты Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов проанализировали первый этап избирательной кампании — выдвижение кандидатов. Этот этап начался после официального старта кампании 18 декабря 2017 года и завершился 16 января 2018 года, когда ЦИК принял решения в отношении кандидатов, последними подавших документы.

"С точки зрения прохождения формально-юридических процедур, избирательная кампания проходит достаточно спокойно. Заметный публичный конфликт вызвал только отказ ЦИК РФ в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Алексея Навального, обусловленный введенным в законе ограничением пассивного избирательного права", — говорится в докладе.

В КГИ указывают, что это ограничение многими экспертами оценивается "в качестве несправедливого и сомнительного с точки зрения соответствия конституционным нормам", несмотря на разъяснения, которые давал ранее по этому поводу Конституционный суд.

"Полагаем, что данная проблема должна стать предметом последующей корректировки российского законодательства о выборах. В целом же Центральная избирательная комиссия обеспечила оперативное рассмотрение представляемых документов на выдвижение кандидатов", — считают эксперты.

Ранее Центризбирком принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

Верховный суд РФ 30 декабря отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.

Навальный обжаловал в КС примененную в его деле норму, содержащуюся в федеральном законе "О выборах президента Российской Федерации", которая не позволяет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах гражданам, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Конституционный суд отказал Навальному в принятии жалобы, поскольку она не соответствовала закону о КС.

Согласно закону о выборах президента, гражданин может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по статье о совершении тяжкого преступления в связи с делом о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".