ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Россия готова ответить на все обвинения по поводу легитимности предстоящих выборов президента, которые могут звучать в западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну, собственно, задолго до выборов, но уже, так сказать, на глиссаде, начались массовые атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы. Но как давали отпор, так и будем давать отпор", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1" , отвечая на вопрос, готовятся ли власти к обвинениям в западных СМИ в фальсификациях и подтасовках на предстоящих выборах.

Он подчеркнул, что большинство подобных обвинений "белыми нитками шиты".

"Я думаю, что все больше и больше людей в мире и, конечно, в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая… не только встала на ноги, но и плечи расправляет", — добавил Песков.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.