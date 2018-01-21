ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Россия готова ответить на все обвинения по поводу легитимности предстоящих выборов президента, которые могут звучать в западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия1", отвечая на вопрос, готовятся ли власти к обвинениям в западных СМИ в фальсификациях и подтасовках на предстоящих выборах.
Он подчеркнул, что большинство подобных обвинений "белыми нитками шиты".
"Я думаю, что все больше и больше людей в мире и, конечно, в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая… не только встала на ноги, но и плечи расправляет", — добавил Песков.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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