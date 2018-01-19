В штабе кандидата Путина рассказали о звонках россиян на "горячую линию"

Волонтеры в предвыборном штабе Владимира Путина в Гостином дворе в Москве. 17 января 2018

Волонтеры в предвыборном штабе Владимира Путина в Гостином дворе в Москве. 17 января 2018

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Большинство обращений на "горячую линию" предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина касаются ЖКХ и социальной сферы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Люди обращаются с наказами и проблемами… Вопросы, которые адресуются президенту, — это социальная политика, ЖКХ, медицина", — сказал Кондрашов.

Он также отметил, что в ходе подписной кампании самым популярным вопросом, поступавшим на "горячую линию", был о ближайшей к дому точке сбора подписей.

По словам Кондрашова, все обращения, которые поступают на "горячую линию", направляются в аналитический отдел.