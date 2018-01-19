ЦИК обратился в ВС для отмены регистрации кандидата в президенты Козлова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. ЦИК России обратился с иском в Верховный суд РФ для отмены постановления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента России от Партии социальной защиты Михаила Козлова в связи с установлением факта несоответствия нотариально удостоверенной доверенности. Соответствующее постановление принято на заседании ведомства в пятницу.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"ЦИК постановляет обратиться в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением об отмене постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 5 января 2018 года "О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Михаила Владимировича Козлова", — говорится в принятом постановлении.

Такое решение принято в связи "с установлением факта несоответствия нотариально удостоверенной доверенности, представленной в Центральную избирательную комиссии РФ для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Михаила Владимировича Козлова".

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев, сообщил, что Центризбирком нашел признаки фальсификаций в документах Козлова и намерен обратиться в Следственный комитет. Зампред ЦИК пояснил, что доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов, имеет печать партии, которая должна использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании кандидата. Однако в нотариальной палате по запросу ЦИК сообщили, что на заверенном ей документе отсутствовала печать.